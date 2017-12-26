Екатерина Авдеева приняла участие в шоу Ларисы Гузеевой «Давай поженимся». Катя - очень красивая молодая женщина, она работает стилистом-парикмахером и легка на подъем в том, что касается разных авантюрных инициатив. А не так давно впервые решилась заняться преподаванием своего непростого мастерства и набрала первую группу.

Что касается шоу, то в этот раз невесту выбирал для себя капитан и предприниматель из Санкт-Петербурга. Рассказать, чем закончились съемки, мы пока не можем, нужно сохранять интригу. Специалисты-телевизионщики пока даже не назвали дату показа в эфире ТВ, это станет известно после того, как программа будет окончательно смонтирована.