ДТП произошло накануне вечером на улице Борковской. Наезд на пешехода совершил водитель автомобиля «Калина». Как рассказали в полиции, 39-летняя женщина переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате она была госпитализирована с травмой ноги. После оказания медицинской помощи пострадавшей назначено амбулаторное лечение. По факту случившегося инспекторы ГИБДД проводят проверку.
Специалисты выездной бригады Тольяттинской областной станции переливания крови начнут свою работу в 8:00
Полиция региона помогла ей вернуть ребенка
В сентябре этого года в полицию обратился житель города, у которого украли автомобиль «Лада Гранта».
Она не изменилась по сравнению с предыдущим месяцем
Артур Игрушкин заставлял своих сотрудников строить ему загородный дом в селе Малая Царевщина
Это большой государственный праздник, призванный напомнить о том, какое значение в жизни каждого человека и всего народа имеет Основной закон
В каждом районе теперь есть своя разнообразная и насыщенная программа