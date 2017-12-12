ДТП произошло накануне вечером на улице Борковской. Наезд на пешехода совершил водитель автомобиля «Калина». Как рассказали в полиции, 39-летняя женщина переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате она была госпитализирована с травмой ноги. После оказания медицинской помощи пострадавшей назначено амбулаторное лечение. По факту случившегося инспекторы ГИБДД проводят проверку.