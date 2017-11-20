Как сообщили в правоохранительных органах столицы, 37-летняя женщина пыталась получить кредит в 700 тысяч рублей. Однако у сотрудников собственной безопасности вызвала подозрение справка о полученных доходах, поэтому они вызвали полицию.

Прибывший на место участковый задержал злоумышленницу, которая призналась в том, что имел место преступный умысел. Женщина рассказала, что документы ей подготовила знакомая, а выручку они собирались поделить пополам.

По данному факту возбуждено уголовное дело. К подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, ей грозит до двух лет лишения свободы.