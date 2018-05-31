До этого она выиграла в лотерею 30 долларов и потратила их на ещё один билет. По словам 64-летней жительницы Бруклина, она почувствовала, что "поймала удачу", когда выиграла в первый раз и решила не останавливаться. Второй билет моментальной лотереи она приобрела в том же магазине на Манхэттене.

После налоговых вычетов и удержаний счастливица получит единовременный платеж в размере 3 млн 100 тысяч долларов. Она рассказала, что планирует часть денег передать своим детям, а на остальные "наслаждаться своей пенсией" и продолжать играть в лотерею.