Суд за неисполнение родительских обязательств приговорил женщину к выплате ребенку 1/6 части всех заработанных денег, но она это решение игнорировала. Опекун мальчика сообщил, что в прошлом году никаких денежных средств в пользу ребенка не поступало.

Из материальных ценностей он получил от гражданки лишь сотовый телефон без документов, точную стоимость которого установить невозможно. На нерадивую мать завели новое дело, в рамках которого присудили ей 100 часов обязательных работ.

Приставы также предупредили женщину, что в случае дальнейшего уклонения от уплаты алиментов ей грозит уголовная ответственность.