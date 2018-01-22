Суд за неисполнение родительских обязательств приговорил женщину к выплате ребенку 1/6 части всех заработанных денег, но она это решение игнорировала. Опекун мальчика сообщил, что в прошлом году никаких денежных средств в пользу ребенка не поступало.
Из материальных ценностей он получил от гражданки лишь сотовый телефон без документов, точную стоимость которого установить невозможно. На нерадивую мать завели новое дело, в рамках которого присудили ей 100 часов обязательных работ.
Приставы также предупредили женщину, что в случае дальнейшего уклонения от уплаты алиментов ей грозит уголовная ответственность.
Дорожное покрытие скользкое, сцепление колес с асфальтом уменьшается
Встреча с Павлом Грудининым пройдет 25 января в тольяттинской филармонии
В расчете на 1 ставку врачи начнут зарабатывать минимум 55 тысяч рублей
В Саратовской области от огнестрельного ранения скончался житель села Дьяковка
Ему вручили награду
Об этом сообщили сегодня в ГИБДД
В Госдуму внесён соответствующий законопроект