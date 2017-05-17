Страшное преступление было совершено в Новокуйбышевске. Там возбуждено уголовное дело в отношении 23-летней женщины, подозреваемой в убийстве грудничка.
По версии следствия, 2 сентября 2015 года подозреваемая в собственном доме без помощи врачей родила ребенка. Затем она завернула его в свою домашнюю пижаму, вынесла во двор дома и закопала в грунт на глубину около 40 см.
О том, как удалось выявить это чудовищное деяние, следователи не сообщают. В настоящий момент расследование продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.
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