Женщина работала главным бухгалтером тыла отдела МВД в Новокуйбышевске. В декабре 2015 года она похитила и незаконно обратила в свою пользу более 800 тысяч рублей. Деньги выделил федеральный бюджет Российской Федерации на денежное содержание личного состава регионального МВД.

Злоумышленницу разоблачили, возбудили уголовное дело. Приговором суда ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно, с испытательным сроком в два года.