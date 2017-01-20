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20 января 2017
13:21:13

Жительница губернии пыталась присвоить себе зарплату полицейских региона

Женщина работала главным бухгалтером тыла отдела МВД в Новокуйбышевске. В декабре 2015 года она похитила  и незаконно обратила в свою  пользу более 800 тысяч рублей. Деньги выделил федеральный бюджет Российской Федерации  на денежное содержание личного состава регионального МВД.

Злоумышленницу разоблачили, возбудили уголовное дело. Приговором суда ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно, с испытательным сроком в два года.




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