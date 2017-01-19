ДТП произошло коло 7 утра Красноглинском шоссе около Самары. 30-летний мужчина на Форде совершил наезд на пешехода. Женщина 1965 года рождения пересекала проезжую часть в неположенном месте, в зоне видимости пешеходного перехода.
В результате она получила травмы, не совместимые с жизнью. Пострадавшая скончалась в машине скорой помощи по пути в больницу. В настоящее время сотрудники органов внутренних дел выясняют все детали случившегося. По факту ДТП проводится проверка.
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