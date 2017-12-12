Полиция региона помогла ей вернуть ребенка.

На имя начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-майора полиции Александра Винникова пришло письмо с благодарностью в адрес сотрудников самарской полиции, которые помогли в минуту отчаяния.

В своем письме заявительница пишет: «В декабре 2015 года я в последний раз видела своего сына, именно тогда бывший муж забрал его под благовидным предлогом». Предпринимаемые меры по установлению местонахождения сына, которому на тот момент исполнилось 3 года, не давали результатов. До 13 ноября 2017 года.

Именно в этот день женщина приехала в г. Самару, где работала по сменному графику на одном из предприятий. Проходя мимо одного из домов на улице Мориса Тореза, она услышала знакомый детский голос, а когда обернулась, то увидела своего сына в сопровождении незнакомой женщины. По счастливой случайности в это же время рядом находилась Алексеева Маргарита – капитан полиции, сотрудница отдела полиции № 2 Управления МВД России по г. Самаре.

Заявительница немедленно обратилась к ней за помощью. «Я подбежала, сбивчиво объяснила ситуацию. Я была в полном шоке. Сотрудница полиции сработала очень грамотно: быстро догнала женщину, представилась, разъяснила ситуацию, проверила документы. Она не оставила нас, помогла, разъяснила, сопроводила» - поделилась в письме женщина. Установив, что женщина, сопровождающая ребенка - супруга его отца, которую малыш знает, на личном автомобиле Маргарита отвезла участников этой драмы в отдел полиции №3 Управления МВД России по г. Самаре, где «передала в руки» старшего инспектора по делам несовершеннолетних майору полиции Анне Надыршиной.

«Детский полицейский» успокоила разволновавшуюся маму, поговорила с ребенком, проверила документы. После проведения необходимых мероприятий малыш вместе с мамой поехал домой.

«Только благодаря оказавшемуся рядом сотруднику полиции, которая так профессионально сработала, я нахожусь сейчас наконец-то со своим ребенком у себя дома. Сотрудник полиции Советского района, а конкретно инспектор ПДН, которая собирала первоначальные бумаги-материалы также очень грамотная девушка. Она постаралась все сделать быстро, вошла в положение, так как мы с ребенком были в шоке и испуганы. Александр Иванович, спасибо большое, что с помощью Вашего профессионального руководства есть должностные лица, способные принимать решения в трудную минуту» - отмечается в письме заявительницы.

Руководство самарской полиции высоко ценит мнение граждан о работе сотрудников органов внутренних дел и выражает искреннюю признательность за слова благодарности в адрес подчиненных и оценку их деятельности.