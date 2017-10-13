Такими, увы, пасмурными прогнозами, поделились синоптики областного Гидрометцентра. Солнечную сухую погоду начала недели сменили фронтальные разделы циклонического вихря, "кружащего" над северо-западом России. Очередной фронт принес в наш регион пасмурность с небольшими дождями. Температурный максимум +10-12.