В Госдуме предложили перенести эту обязанность на поставщиков. Об этом сообщают "Известия", ссылаясь на соответствующее предложение Комитета Госдумы по природным ресурсам и экономполитике.
Согласно ведомству, данные поправки в Жилищный кодекс могут рассмотреть уже в ноябре. По статистике, порядка 30% жильцов вынуждены платить по повышенному тарифу, если в их домах и квартирах не установлены приборы учета.
В Минстрое и Минэнерго данную инициативу парламентариев поддержали. Поправки освободят потребителей от повышенных трат до появления приборов учета.
Напомним, около 70% домохозяйств страны таких счетчиков пока не имеют.
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