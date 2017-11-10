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10 ноября 2017
08:35:06

Жителям Тольятти не придется устанавливать счетчики на газ, воду и свет за свой счет

В Госдуме предложили перенести эту обязанность на поставщиков. Об этом сообщают "Известия", ссылаясь на соответствующее предложение Комитета Госдумы по природным ресурсам и экономполитике.

Согласно ведомству, данные поправки в Жилищный кодекс могут рассмотреть уже в ноябре. По статистике, порядка 30% жильцов вынуждены платить по повышенному тарифу, если в их домах и квартирах не установлены приборы учета.

В Минстрое и Минэнерго данную инициативу парламентариев поддержали. Поправки освободят потребителей от повышенных трат до появления приборов учета.

Напомним, около 70% домохозяйств страны таких счетчиков пока не имеют.




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