В Госдуме предложили перенести эту обязанность на поставщиков. Об этом сообщают "Известия ", ссылаясь на соответствующее предложение Комитета Госдумы по природным ресурсам и экономполитике.

Согласно ведомству, данные поправки в Жилищный кодекс могут рассмотреть уже в ноябре. По статистике, порядка 30% жильцов вынуждены платить по повышенному тарифу, если в их домах и квартирах не установлены приборы учета.

В Минстрое и Минэнерго данную инициативу парламентариев поддержали. Поправки освободят потребителей от повышенных трат до появления приборов учета.

Напомним, около 70% домохозяйств страны таких счетчиков пока не имеют.