Инициативная группа обратилась в администрацию с заявлением. Речь в нем идет о том, что вот уже более 30 лет отсутствует уличное освещение у домов №№2,4,6 по улице Есенина и у детского сада №170 на Коммунистической, 11. Причем, световые опоры в наличии имеются, но толку от них никакого.
Ежегодно на освежение городских улиц выделяются деньги, но указанный участок района по-прежнему прозябает в темноте, пишут возмущенные тольяттинцы, которые усмотрели в этой ситуации нарушение прав граждан на безопасную среду существования и предпосылки для ухудшения криминогенной обстановки.
Они написали заявление в адрес замглавы администрации Комсомольского района Анисимова, а копии его разослали в СМИ, надеясь, что широкая огласка позволит решить, наконец, эту проблему.
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