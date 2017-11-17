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17 ноября 2017
12:30:15

Жителям губернии не дают житья коллекторы

В Управление Федеральной службы судебных приставов за 10 месяцев года поступило свыше 500 жалоб.

Основными нарушениями, которые допускают «коллекторские агентства» стали превышение максимально допустимого количества контактов; контакты с третьими лицами и лицами, не имеющими задолженности; осуществление контактов с третьими лицами без их согласия или согласия должника; оказание психологического давления, угрозы; рассылка сообщений ненадлежащего содержания; введение должника в заблуждение.

Напомним, деятельность «коллекторских» организаций с января 2017 года начала контролировать Федеральная служба судебных приставов. В Управлении регионального ведомства создан специальный отдел. Недобросовестные юридические лица будут привлекаться к административной ответственности.




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