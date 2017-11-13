Расследование уголовного дела в отношении 41-летнего тольяттинца окончено и скоро будет направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в областном главке.

Все преступления были совершены в период с января 2016 до июля 2017 года. Злоумышленник, который незадолго до этого освободился из мест лишения свободы, проникал на территории различных организаций и совершал кражи личных вещей. В школы и детские сады обвиняемый заглядывал, чтобы узнать насчёт подработки, а в больницы - за медицинской помощью. Вора проникал в какой-либо кабинет и, если там никого не было, осматривал помещение. В основном, злоумышленника интересовали деньги и дорогие сотовые телефоны - их можно быстро продать, а также банковские карты, с которых можно снять деньги. Многие люди, не надеясь на свою память, хранят в кошельках и сумках пин-коды от карт.

Самый большой куш ему достался 6 мая текущего года. Как рассказали в полиции, подозреваемый вошёл в помещение офисного комплекса Тольятти и, поднявшись на 4-й этаж, взломал замок одного из кабинетов. Там он обнаружил сотовые телефоны и прихватил с собой 12 дорогих аппаратов на сумму 234 тысячи рублей.

По данным фактам возбуждено 39 уголовных дел по статье «Кража». Следователи установили 41 потерпевшего. Часть похищенного изъята. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде ареста.