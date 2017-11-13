слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1
13 ноября 2017
09:25:17

Жителя Тольятти обвиняют в 39 кражах на общую сумму более 850 тысяч рублей

Расследование уголовного дела в отношении 41-летнего тольяттинца окончено и скоро будет направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в областном главке.

Все преступления были совершены в период с января 2016 до июля 2017 года. Злоумышленник, который незадолго до этого освободился из мест лишения свободы, проникал на территории различных организаций и совершал кражи личных вещей. В школы и детские сады обвиняемый заглядывал, чтобы узнать насчёт подработки, а в больницы - за медицинской помощью. Вора проникал в какой-либо кабинет и, если там никого не было, осматривал помещение. В основном, злоумышленника интересовали деньги и дорогие сотовые телефоны - их можно быстро продать, а также банковские карты, с которых можно снять деньги. Многие люди, не надеясь на свою память, хранят в кошельках и сумках пин-коды от карт.  

Самый большой куш ему достался 6 мая текущего года. Как рассказали в полиции, подозреваемый вошёл в помещение офисного комплекса Тольятти и, поднявшись на 4-й этаж, взломал замок одного из кабинетов. Там он обнаружил сотовые телефоны и прихватил с собой 12 дорогих аппаратов на сумму  234 тысячи рублей.

По данным фактам возбуждено 39 уголовных дел по статье «Кража». Следователи установили 41 потерпевшего. Часть похищенного изъята. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде ареста.




Последние новости Тольятти

13 ноября
19:08
Тольяттинский микрорайон проведёт день без газа

Свыше 800 домов Жигморя ограничат в подаче газа завтра, 14 ноября...

13 ноября
13:52
В Тольятти продолжают поступать новые троллейбусы

На сегодняшний день в город прибыло 17 машин...

13 ноября
13:20
Путин может заявить о своём участии в выборах в декабре

Голосование за будущего президента пройдёт в марте 2018 года...

13 ноября
12:20
Не платить невыгодно. Выгодно все-таки платить

Водитель из Тольятти чуть не понес расходы в 60 с лишним тысяч рублей за вовремя неоплаченные штрафы...

13 ноября
12:09
Очередное сообщение о добытом гиганте распространили СМИ

Житель Самары поймал щуку весом до 10 кг...ФОТО

13 ноября
12:06
У главы Тольятти появился новый зам

Сегодня Сергей Анташев официально представил руководителя аппарата администрации Татьяну Блинову...

13 ноября
11:56
Инспекторы ГИМС призывают любителей осенней рыбалки к осторожности

Она таит в себе немало опасностей, уверены специалисты...


© 1998-2017 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+