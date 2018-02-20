Дело было в октябре прошлого года. Мужчина выпил,, возможно, заскучал, и сообщил о 7 готовящихся взрывах на номер горячей линии ООО «Санторин». В результате преступных действий злоумышленника материальный ущерб причинен сразу нескольким подразделениями оперативных служб губернии.
Свою вину подсудимый признал полностью. Суд принял во внимание данные, характеризующие его личность, и назначил наказание в виде штрафа в размере 70 тысяч рублей.
Консервные банки заменят на емкости из ламистера
Вопрос ее организации прорабатывает городская администрация
И отправляться через два-три часа после него
Так утверждают организаторы кайт-марафона и зимнего фестиваль активного отдыха «Жигулевское море».
Сейчас в регионе разрабатывают соответствующие постановления
Компания сама подключила ему услугу и взяла за нее деньги.
Праздник состоится 25 февраля в ТЦ «Акварель»