Дело было в октябре прошлого года. Мужчина выпил,, возможно, заскучал, и сообщил о 7 готовящихся взрывах на номер горячей линии ООО «Санторин». В результате преступных действий злоумышленника материальный ущерб причинен сразу нескольким подразделениями оперативных служб губернии.

Свою вину подсудимый признал полностью. Суд принял во внимание данные, характеризующие его личность, и назначил наказание в виде штрафа в размере 70 тысяч рублей.