36-летний самарец стал жертвой нападения в Петербурге. Трое неизвестных избили его и отняли сумку, в которой находилось более 5 млн рублей. После чего нападавшие скрылись на белом автомобиле, предположительно, марки "Мазда", сообщает Лайф.
Отмечается, что деньги принадлежали фирме, в которой работает пострадавший.
Мужчина был доставлен в травмпункт с повреждением глаза. Также у него диагностирована травма головы и сотрясение мозга.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Грабёж". Полиция разыскивает нападавших.
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