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15 февраля 2017
11:31:56

Жителя Самарской области ограбили на 5 млн

36-летний самарец стал жертвой нападения в Петербурге. Трое неизвестных избили его и отняли сумку, в которой находилось более 5 млн рублей. После чего нападавшие скрылись на белом автомобиле, предположительно, марки "Мазда", сообщает Лайф.

Отмечается, что деньги принадлежали фирме, в которой работает пострадавший.

Мужчина был доставлен в травмпункт с повреждением глаза. Также у него диагностирована травма головы и сотрясение мозга.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Грабёж". Полиция разыскивает нападавших.




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