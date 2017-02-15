36-летний самарец стал жертвой нападения в Петербурге. Трое неизвестных избили его и отняли сумку, в которой находилось более 5 млн рублей. После чего нападавшие скрылись на белом автомобиле, предположительно, марки "Мазда", сообщает Лайф .

Отмечается, что деньги принадлежали фирме, в которой работает пострадавший.

Мужчина был доставлен в травмпункт с повреждением глаза. Также у него диагностирована травма головы и сотрясение мозга.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Грабёж". Полиция разыскивает нападавших.