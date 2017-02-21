Своим звонком он нанес воздушной гавани ущерб свыше 650 тысяч рублей. Для отработки сообщения пришлось задействовать значительные силы сотрудников спецслужб. Кроме того, были внесены изменения в расписание аэропорта.
Также 33-летний мужчина умудрился в тот же день – а дело было 27 апреля 2016 года - сообщить со своего сотового телефона о готовящемся взрыве на одном из вокзалов Москвы и в одном из офисов компании «Мегафон». Что побудило жителя поселка Комсомольский сделать это, теперь будет выяснять суд, куда передано уголовное дело.
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