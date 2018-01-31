Предстоящей ночью впервые за почти 150 лет на небе одновременно будут «кровавое» лунное затмение, суперлуние и голубая Луна. И хотя по отдельности эти явления не являются чем-то необычным, все три они совпадают редко.

Последний раз подобное событие произошло в Северной Америке 31 марта 1866 года. Правда, сегодняшнее трио смогут увидеть далеко не все. В первую очередь повезёт жителям Сибири и Дальнего Востока, а в европейской части России можно будет наблюдать лишь некоторые фазы затмения.