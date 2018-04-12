Пострадавшие от паводка в Тимофеевке и Нижнем Санчелеево организовали петицию в интернете в адрес губернатора Самарской области. В своем обращении граждане требуют компенсации ущерба от паводка, а также отставки главы Ставропольского района, так как причина затопления сельских поселений – рукотворная.
В том, что талая вода пришла на жилые участки, виноваты незаконные, несогласованные дамбы. Одна расположена вдоль Тимофеевки, вторая – в СНТ «Раздолье» в Нижнем Санчелеево. В результате произошло затопление огромных территорий, нанесён ущерб имуществу жителей.
Пострадали более 200 домовладений, один человек погиб. Один дом сгорел, во многих нет воды и электричества. При этом главы поселений знали о последствиях и бездействовали, говорится в обращении. Жители также просят Дмитрия Азарова создать комиссию для оценки ущерба и провести расследование.
Фото: Леонид Стеценко
Работы велись и накануне днем, и минувшей ночью силами региональных спасателей
Похолодание охватило практически всю Русскую равнину
В нем работал гражданин соседней страны без соответствующего патента
Он станет специальным гостем четвертого международного турнира по смешанным единоборствам «Битва на Волге-4»
Праздник отмечается в России 12 апреля
Путешествие в поездах дальнего следования для детей от 10 до 17 лет в дни летних каникул будет на 50% дешевле
Этим займется студенческая команда ТГУ совместно с резидентом технопарка «Жигулёвская долина»