Пострадавшие от паводка в Тимофеевке и Нижнем Санчелеево организовали петицию в интернете в адрес губернатора Самарской области. В своем обращении граждане требуют компенсации ущерба от паводка, а также отставки главы Ставропольского района, так как причина затопления сельских поселений – рукотворная.

В том, что талая вода пришла на жилые участки, виноваты незаконные, несогласованные дамбы. Одна расположена вдоль Тимофеевки, вторая – в СНТ «Раздолье» в Нижнем Санчелеево. В результате произошло затопление огромных территорий, нанесён ущерб имуществу жителей.

Пострадали более 200 домовладений, один человек погиб. Один дом сгорел, во многих нет воды и электричества. При этом главы поселений знали о последствиях и бездействовали, говорится в обращении. Жители также просят Дмитрия Азарова создать комиссию для оценки ущерба и провести расследование.

Фото: Леонид Стеценко