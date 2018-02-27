Жители Поволжского, Зелёновки, Васильевки крайне обеспокоены тем, что практически в километре от их жилых домов появится «кладбище» для захоронения коммунальных отходов. Новый полигон хотят разместить практически в санитарно-защитной зоне ТоАЗа, он раскинется на площади в 60 га в непосредственной близости от газопровода высокого давления и питьевого водозабора.

Не дожидаясь строительства, активисты организовали петицию в интернете и просят всех неравнодушных поставить под ней свои подписи. Обращение адресовано министру природных ресурсов и экологии страны, штабу народного фронта и губернатору Самарской области.

Жители просят построить полигон, если в нем есть такая необходимость, где-нибудь в промышленной зоне, подальше от жилых домов, детских садов и поликлиник и земель сельскохозяйственного назначения. Адрес петиции здесь .