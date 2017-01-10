Это признали в самой горадминистрации, отметив, что обращений горожан по поводу пассажирских перевозок - большое количество.

В связи с этим в мэрии напомнили, что с 1 января водители коммерческого транспорта Тольятти перестали принимать к оплате социальные карты жителя Самарской области. Данное обстоятельство связано с тем, что региональное министерство транспорта и автомобильных дорог прекратило субсидировать перевозку льготных категорий граждан на нерегулируемых маршрутах в Самарской области.

С 2017 года возмещать затраты на проезд по социальным картам областные власти будут только муниципальным предприятиям – проще говоря, это городские автобусы и троллейбусы.