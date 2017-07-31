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31 июля 2017
08:15:17

Жители Тольятти в августе пропустят солнечное затмение, но увидят лунное

Кроме этого, в августе пройдет звездопад.

За затмением Луны можно понаблюдать на всей территории страны 7 августа с половины девятого до половины одиннадцатого вечера по московскому времени.

Звездопад ожидается в ночь с 12 на 13 августа. По прогнозам Международной метеорной организации, наблюдатели смогут увидеть до 100 метеоров в час.

Также в последнем месяце лета американские ученые ожидают самое крупное в истории солнечное затмение. Светило пропадёт на 1,5 часа, передают эксперты Национальной Астрономической Оптической Обсерватории. Затмение станет заметно лишь жителям нескольких американских штатов. 




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