Кроме этого, в августе пройдет звездопад.
За затмением Луны можно понаблюдать на всей территории страны 7 августа с половины девятого до половины одиннадцатого вечера по московскому времени.
Звездопад ожидается в ночь с 12 на 13 августа. По прогнозам Международной метеорной организации, наблюдатели смогут увидеть до 100 метеоров в час.
Также в последнем месяце лета американские ученые ожидают самое крупное в истории солнечное затмение. Светило пропадёт на 1,5 часа, передают эксперты Национальной Астрономической Оптической Обсерватории. Затмение станет заметно лишь жителям нескольких американских штатов.
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