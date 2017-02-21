Услуга доступна с сегодняшнего дня. Заказы по тарифу «Комфорт» сервис принимает на сайте taxi.yandex.ru и через мобильное приложение.
Каждый день на связи с Яндекс.Такси находится около 200 машин, которые обслуживают пассажиров по тарифу «Комфорт». Это автомобили Skoda Octavia, Hyundai i30, Kia cee’d, Volkswagen Jetta не старше 5 лет. Подача машины и первые 2 километра в пути стоят 69 рублей, далее — 2 рубля за минуту поездки + 10 рублей за километр (за городом 18 руб./км). Например, доехать от ТРЦ «Мадагаскар» до Молодёжного бульвара можно примерно за 140 рублей. 2 минуты водитель ждёт пассажира бесплатно.
«До сих пор сервис работал в Тольятти по одному тарифу — «Эконом». По вызову могла приехать и Lada Granta, и Kia cee’d. Однако всегда есть клиенты, которые хотят гарантированно получить машину комфорт-класса — пусть и за чуть большие деньги. Теперь у них есть такая возможность», — рассказывает Алексей Федотов, руководитель службы развития регионов Яндекс.Такси.
Яндекс.Такси работает в Тольятти с июля 2016 года. Заказы распределяются между водителями более чем 50 местных таксопарков: на вызов отправляется одна из машин, которые находятся рядом с клиентом. Среднее время подачи такси составляет 4 минуты. Оплатить поездку можно наличными или банковской картой.
Помимо Тольятти, сервис доступен в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России, а также в Армении, Беларуси, Грузии, Казахстане и Украине.
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