Это подсчитали в областном правительстве. Говоря о решении ограничить число льготных поездок в месяц, в кабмине отметили, что оно принималось с учетом этого анализа.

Напомним, с февраля предельное ежемесячное число поездок, совершаемых по социальной карте жителя Самарской области, установлено в 50 поездок. В правительстве добавили, что решение принято в целях эффективного использования бюджетных средств. Кроме того, мера позволит сохранить стоимость активации транспортного приложения социальной карты на уровне 270 рублей.

При этом будет обеспечено возмещение в полном объеме выпадающих доходов транспортных организаций, а значит, будет сохранена география маршрутов и возможность для льготников совершать поездки в прежнем режиме.