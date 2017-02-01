Это подсчитали в областном правительстве. Говоря о решении ограничить число льготных поездок в месяц, в кабмине отметили, что оно принималось с учетом этого анализа.
Напомним, с февраля предельное ежемесячное число поездок, совершаемых по социальной карте жителя Самарской области, установлено в 50 поездок. В правительстве добавили, что решение принято в целях эффективного использования бюджетных средств. Кроме того, мера позволит сохранить стоимость активации транспортного приложения социальной карты на уровне 270 рублей.
При этом будет обеспечено возмещение в полном объеме выпадающих доходов транспортных организаций, а значит, будет сохранена география маршрутов и возможность для льготников совершать поездки в прежнем режиме.
Концерт состоится на сцене ДКиТ...
Об этом заявили в Роспотребнадзоре...
Объявленный в федеральный розыск подозреваемый скрывался и жил по поддельным документам...
За месяц до начала раздачи земельных участников, число претендующих на них значительно выросло...
Они понадобятся для прохода на стадион во время Кубка конфедераций...
Жена футболиста родила мальчика...
Это касается как нового водительского удостоверения, так и старого...