29 января на Центральной площади будет дан старт созданию многометрового рисунка на снегу.

Массовое расписывание сугроба пройдет у ДК «Тольятти», в рамках благотворительного фестиваля «Зима детям». Контур рисунка выполнит художник-модернист из Самары, победительница международных конкурсов и автор иллюстраций к книгам Виктора Пелевина - Ирина Сетявина. После чего ярких красок сугробу добавят все желающие гости праздника.

Благотворительный фестиваль «Зима детям», вслед за майским «Весна детям», проводит Центр социальных проектов «Фабрика добрых дел». Специальные гости праздника – дети с особенностями развития. Мероприятие пройдет на двух площадках – в ДК «Тольятти» и на Центральной площади с 13:00 до 16:00.

Гостей ждут развлекательная программа, катание с квадроциклистами, зимние забавы для всей семьи, мастер-классы, конкурсы и подарки. Также в рамках «Зимы детям» состоится благотворительный спектакль «Ночь перед Рождеством».

Подробности в группе мероприятия в социальных сетях.