слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1pb1
18 января 2017
13:57:43

Жители Тольятти смогут стать участниками городского рекорда

29 января на Центральной площади будет дан старт созданию многометрового рисунка на снегу.

Массовое расписывание сугроба пройдет  у ДК «Тольятти»,  в рамках благотворительного фестиваля «Зима детям».  Контур рисунка выполнит художник-модернист из Самары, победительница международных конкурсов и автор иллюстраций к книгам Виктора Пелевина  - Ирина Сетявина. После чего ярких красок сугробу добавят все желающие гости праздника.

Благотворительный фестиваль «Зима детям», вслед за майским «Весна детям»,  проводит Центр социальных проектов «Фабрика добрых дел». Специальные гости праздника – дети с особенностями развития. Мероприятие пройдет на двух площадках – в ДК «Тольятти» и на Центральной площади с  13:00 до 16:00.

Гостей ждут развлекательная программа, катание с квадроциклистами, зимние забавы для всей семьи, мастер-классы, конкурсы и подарки.  Также в рамках «Зимы детям» состоится благотворительный спектакль «Ночь перед Рождеством».

Подробности в группе мероприятия в социальных сетях.




Последние новости Тольятти

18 января
15:48
Городская дума определила, как будет избираться новый глава Тольятти

Сегодня депутаты приняли Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур...

18 января
15:34
В России могут открыть кризисные центры для мужчин, бьющих жён и детей

Несправедливо, когда женщины с детьми вынуждены спасаться от супругов и уходить из дома...

18 января
15:24
Песков: Статус Крыма неоспорим

Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, комментируя заявление депутата Рады Надежды Савченко...

18 января
15:17
ФАС возбудила дело против губернатора Самарской области и «Газпрома»

Первое рассмотрение назначено на 3 февраля...

18 января
14:26
В Тольятти вновь пройдет «Хоккей со звездами»

Амбициозные артисты пообещали вернуться и взять реванш...

18 января
13:49
В Красноярске из морга пропало тело пожилой женщины

Возбуждено уголовное дело по статье «халатность»...

18 января
13:33
Похищенная в Оренбурге девочка звонила маме из багажника

Женщина незамедлительно обратилась в полицию...

© 1998-2017 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+