Газета "Известия" пишет, что для этого через 2 года заработает специальный интернет-сервис. Пользователи смогут увидеть, кому давали разрешение на обработку своих данных, и одним кликом запретить их дальнейшее использование. Появление ресурса должно решить проблему неконтролируемого сбора персональных данных. Например, при входе в бизнес-центр или больницу у гражданина могут потребовать предъявить паспорт. Вахтер или охранник перепишет данные документа в тетрадку. Что с ними происходит дальше — неизвестно.
Кроме того, предполагается разработать требования к сбору персональных данных. В частности, использование паспортных данных надо будет фиксировать на специальном портале. За его ведение будет отвечать Роскомнадзор.
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