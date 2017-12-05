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05 декабря 2017
12:39:42

Жители Тольятти обсуждают в соцсетях загадочную вспышку

Накануне вечером многие стали сведетелями странных явлений, которые произошли не то на территории города, не то в его окрестностях. Вот так это началось.

Затем появилось такое сообщение.

Число комментариев в обоих случаев было огромным, но как это часто бывает, никакой конкретики, кроме того, что, возможно, к нам упал метеорит. 

Одно ясно – что-то происходило, вспышку непонятного происхождения люди видели, свет «моргал», но официальных версий случившегося до сих пор так и нет.




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