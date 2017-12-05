Накануне вечером многие стали сведетелями странных явлений, которые произошли не то на территории города, не то в его окрестностях. Вот так это началось.
Затем появилось такое сообщение.
Число комментариев в обоих случаев было огромным, но как это часто бывает, никакой конкретики, кроме того, что, возможно, к нам упал метеорит.
Одно ясно – что-то происходило, вспышку непонятного происхождения люди видели, свет «моргал», но официальных версий случившегося до сих пор так и нет.
ДТП произошло накануне в шестом часу вечера на Приморском бульваре
Испытания ждут 6 декабря будущих выпускников по всей России
Об этом сообщает пресс-служба регулятора
Автогигант в декабре возобновил программу утилизации, свернутую два месяца назад
Отреставрированный каток на улице 40 лет Победы, 74, примет посетителей 17 декабря
Экскурсионный маршрут скоро будет закрыт на зиму
Преступление было совершено в феврале нынешнего года в Самаре