Жители Тольятти могут принять участие в конкурсе на "Лучший российский двор 2017". Заявки могут подать управляющие организации, ТСЖ, советы многоквартирного дома, органы ТОС, группы инициативных граждан.

Анкета и документы принимаются до 31 июля 2017 года по электронной почте: konkursgkh2017@mail.ru



С положением о проведении конкурса "Лучший российский двор 2017″ можно ознакомиться здесь: vk.cc/6AKosW