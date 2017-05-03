Жители Тольятти могут принять участие в конкурсе на "Лучший российский двор 2017". Заявки могут подать управляющие организации, ТСЖ, советы многоквартирного дома, органы ТОС, группы инициативных граждан.
Анкета и документы принимаются до 31 июля 2017 года по электронной почте: konkursgkh2017@mail.ru
С положением о проведении конкурса "Лучший российский двор 2017″ можно ознакомиться здесь: vk.cc/6AKosW
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