Благотворительный фонд «Эра милосердия» начал сбор средств. Как сообщается, все желающие могут помочь, перечислив даже небольшую сумму.

Между тем, число погибших при обрушении дома увеличилось до шести. Не установлено местонахождение еще двух человек - жильцов дома. Поиски пострадавших продолжаются.

Накануне в Ижевске обрушился первый подъезд девятиэтажного панельного дома по ул. Удмуртская, 261. По предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв бытового газа.

Эксперты считают, что пострадавший дом может разрушаться и дальше. Поэтому здание будет обследовано для предотвращения такой угрозы, заявил глава МЧС Владимир Пучков. Около 500 жителей размещены в соседних школах, горожане собирают им вещи и продукты.

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту выполнения работ, не отвечающих безопасности, сообщил СКР.