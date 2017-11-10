слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1
10 ноября 2017
08:11:35

Жители Тольятти могут помочь пострадавшим в Ижевске

Благотворительный фонд «Эра милосердия» начал сбор средств. Как сообщается, все желающие могут помочь, перечислив даже небольшую сумму.

Между тем, число погибших при обрушении дома увеличилось до шести. Не установлено местонахождение еще двух человек - жильцов дома. Поиски пострадавших продолжаются.

Накануне в Ижевске обрушился первый подъезд девятиэтажного панельного дома по ул. Удмуртская, 261. По предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв бытового газа.

Эксперты считают, что пострадавший дом может разрушаться и дальше. Поэтому здание будет обследовано для предотвращения такой угрозы, заявил глава МЧС Владимир Пучков. Около 500 жителей размещены в соседних школах, горожане собирают им вещи и продукты.

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту выполнения работ, не отвечающих безопасности, сообщил СКР.




Последние новости Тольятти

10 ноября
13:08
Погода в Тольятти на выходные: Возможны осадки, но еще до +5

Скажется влияние циклона с запада, откуда потянутся поля облачности и небольших очаговых осадков...

10 ноября
12:58
В Тольятти появилась "Лада Веста" в полицейском «мундире»

Автомобиль немного доработан...

10 ноября
12:22
В Госдуме предложили сократить рабочую неделю для некурящих на 5 часов

Сейчас рабочая неделя составляет 40 часов...

10 ноября
12:18
Продажа билетов в плацкарт может возобновиться в ближайшие дни

Билеты не продают с 3 ноября...

10 ноября
11:59
На дорогах Тольятти собираются провести операцию «Маяк»

Она состоится 14 ноября, сообщили в ГИБДД...

10 ноября
11:48
Тольяттинских студентов могут выселить из самарских общежитий

На период проведения чемпионата мира по футболу их место займут сотрудники Росгвардии и полицейские...

10 ноября
11:41
Скончался Михаил Задорнов

Он страдал онкологическим заболеванием...


© 1998-2017 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+