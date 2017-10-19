Как пишет RT , такое право могут дать всем россиянам, соответствующие поправки в Лесной кодекс представил депутаты Заксобрания Карелии.

Нынешнее законодательство позволяет рубить новогодние деревья только компаниям или индивидуальные предприниматели. Для остальных категорий за нарушение этого запрета предусмотрены административные штрафы или уголовная ответственность.