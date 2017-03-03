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03 марта 2017
15:24:38

Жители Тольятти будут получать единые квитанции с указанием счетов за коммуналку и капремонт

Первые такие квитки должны прийти собственникам до 10 марта, а оплатить их нужно до 20 числа этого же месяца.

Однако нововведение коснется не всех. Так, в Тольятти непривычные платежки придут жильцам домов Центрального района, которые обслуживает «Управляющая компания №3» - в ее ведении находятся 379 многоквартирных домов, сообщили в Фонде капремонта.




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