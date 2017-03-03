Первые такие квитки должны прийти собственникам до 10 марта, а оплатить их нужно до 20 числа этого же месяца.

Однако нововведение коснется не всех. Так, в Тольятти непривычные платежки придут жильцам домов Центрального района, которые обслуживает «Управляющая компания №3» - в ее ведении находятся 379 многоквартирных домов, сообщили в Фонде капремонта.