Повышение взносов на капремонт в Самарской области предусмотрено с 1 июля 2018 года. Об этом шла речь на заседании правительства региона.
Повышение взноса составит 4% в связи с применением общих принципов тарифного регулирования. Отмечается, что в первом полугодии будущего года размер взноса останется прежним - на уровне 2017 года.
Соответствующее решение было принято на заседании областного кабмина. Всего было рассмотрено и одобрено 25 вопросов. Заседание провёл первый вице-губернатор Александр Нефёдов.
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