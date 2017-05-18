Повышение взносов на капремонт в Самарской области предусмотрено с 1 июля 2018 года. Об этом шла речь на заседании правительства региона.

Повышение взноса составит 4% в связи с применением общих принципов тарифного регулирования. Отмечается, что в первом полугодии будущего года размер взноса останется прежним - на уровне 2017 года.

Соответствующее решение было принято на заседании областного кабмина. Всего было рассмотрено и одобрено 25 вопросов. Заседание провёл первый вице-губернатор Александр Нефёдов.