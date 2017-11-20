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20 ноября 2017
07:31:08

Жители Сызрани нашли тайник с боеприпасами

Схрон был обнаружен накануне вечером в урочище "Монастырская гора" в Юго-Западном районе города. Как пишет syzran-small.ru, в тайнике, который был вкопан в землю в лесополосе недалеко от автобусной остановки "У Ивана", оказалось более сотни патронов.

Боеприпасы были в пачках уже отсыревшие и, скорее всего, они не представляют никакой опасности. Предположительно, патроны предназначались для стрельбы из трехлинейной винтовки. Полиция проводит проверку.




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