В одной из квартир в Кировском районе были обнаружены тела хозяина жилья и двух его знакомых. Об этом сообщает volga.news со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Признаков насильственной смерти на телах не было.

По предварительной версии, мужчины отравились спиртным в ходе застолья с большим количеством алкоголя. Все трое при жизни любили выпить. В настоящее время по факту смерти проводится доследственная проверка, полиция рассматривает различные версии их гибели.

Назначены судебно-медицинские экспертизы.