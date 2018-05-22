В одной из квартир в Кировском районе были обнаружены тела хозяина жилья и двух его знакомых. Об этом сообщает volga.news со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Признаков насильственной смерти на телах не было.
По предварительной версии, мужчины отравились спиртным в ходе застолья с большим количеством алкоголя. Все трое при жизни любили выпить. В настоящее время по факту смерти проводится доследственная проверка, полиция рассматривает различные версии их гибели.
Назначены судебно-медицинские экспертизы.
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