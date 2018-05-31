Как сообщает группа «Речфлот-63», к месту их доставит по воде судно на подводных крыльях «Восход». Напомним, гастрономический фестиваль состоится 2 июня в рамках празднования Дня города на территории сквера МЦ «Спутник» в Комсомольском районе. По замыслу организаторов, фестиваль в новом формате предстанет масштабным праздничным событием для всех жителей и гостей Автограда.

Специально для юных участинков будет работать спортивно-игровая площадка «Мальки». Здесь проведут веселые семейные старты, викторины и настольные игры. Взрослых посетителей ждут тематические площадки «Клевый сувенир» и «Спортивная рыбалка», «Заливная рыба», сцена «Рыбное место» и ярмарка «Рыбный базар».

Ну а главный акцент организаторы праздника сделают на местную кухню и традиции. Уха на открытом огне и рыбные пироги никого не оставят равнодушными, уверены в горадминистрации.