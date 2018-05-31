слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1
31 мая 2018
10:51:02

Жители Самары едут в Тольятти на гастрономический фестиваль «Рыба Моя»

Как сообщает группа «Речфлот-63», к месту их доставит по воде судно на подводных крыльях «Восход». Напомним, гастрономический фестиваль состоится 2 июня в рамках празднования Дня города на территории сквера МЦ «Спутник» в Комсомольском районе. По замыслу организаторов, фестиваль в новом формате предстанет масштабным праздничным событием для всех жителей и гостей Автограда.

Специально для юных участинков будет работать спортивно-игровая площадка «Мальки». Здесь проведут веселые семейные старты, викторины и настольные игры. Взрослых посетителей ждут тематические площадки «Клевый сувенир» и «Спортивная рыбалка», «Заливная рыба», сцена «Рыбное место» и ярмарка «Рыбный базар».

Ну а главный акцент организаторы праздника сделают на местную кухню и традиции. Уха на открытом огне и рыбные пироги никого не оставят равнодушными, уверены в горадминистрации.




Последние новости Тольятти

31 мая
13:16
Улицу К.Маркса в Тольятти украсили цветами

Это сделали студенты ТГУ.

31 мая
12:58
В Самарской области нашли сайт, который продавал фальшивые дипломы

Об этом сообщили в региональной прокуратуре

31 мая
12:55
Жительница Нью-Йорка сорвала джекпот в размере 5 млн долларов

До этого она выиграла в лотерею 30 долларов и потратила их на ещё один билет

31 мая
12:50
Вчерашний шторм в Самарской области может повториться

Расслабляться не стоит.

31 мая
12:41
В Самарской области автоледи на иномарке съехала в кювет и перевернулась

 ДТП произошло накануне Сызранском районе

31 мая
12:13
Самарская школьница завтра выступит на Красной площади

Она - суперфиналист конкурса чтецов «Живая классика».

31 мая
11:35
Бензин в Тольятти дорожает, картофель дешевеет

 Это данные оперативного мониторинга цен на продовольственные товары


© 1998-2018 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
РЕЦЕПТ МОЛОДОСТИ И КРАСОТЫ
18+