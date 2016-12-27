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27 декабря 2016
09:44:49

Жители Самарской области все чаще умирают от контрафактного алкоголя

Данные регионального Роспотребнадзора приводит мэрия Тольятти. Резкий скачок смертности произошел в прошлом году. По сравнению с 2014 годом количество смертей увеличилось в шесть раз: с 36 до 208.

Неприятная тенденция видна и сегодня. Только за девять месяцев года жители региона 1 721 раз отравились спиртным. Во время возлияний умерли 243 человека — это на 17% больше, чем за весь 2015 год.

Следует помнить о том, что даже качественный алкоголь — это яд для организма. Чтобы исключить возможность отравления, лучше не употреблять спиртное вовсе.

Если выпить все же хочется,  покупайте спиртное только в проверенных магазинах, обращайте внимание на наличие акцизной марки и качество упаковки: как правило, легальные производители наклеивают этикетку ровно, без перекосов.




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