Государственная программа «Дальневосточный гектар» заработала с 1 июня 2016-го, но для нас она стала доступной с 1 февраля прошлого года, напоминает региональная Кадастровая палата. Однако за прошедший год никто из проживающих в губернии не воспользовался этой возможностью.

Между тем, оформление участка проводится бесплатно, без контакта с чиновниками, через интернет из любой точки мира с помощью Федеральной информационной системы надальнийвосток.рф. Единственное обязательное требование при обращении – необходимо быть зарегистрированным на портале Госуслуг (www.gosuslugi.ru).

После этого с помощью информационного сервиса нужно перейти на карту и выбрать конкретный земельный участок. Заявление можно подать как в электронном виде, так и лично, придя в офис Кадастровой палаты Самарской области, расположенный по адресу: г. Самара, ул. Ленинская, 25а.

Оформив в пользование земельный надел, гражданин в течение первого года должен определиться с видом использования участка, через три года - задекларировать ход освоения. После 5 лет безвозмездного пользования участок можно получить в собственность или длительную аренду. Чаще всего землю берут для строительства жилья, занятий сельским хозяйством и реализации туристических проектов.