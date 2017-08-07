Спутник изменит свой цвет во время частичного затмения. От его поверхности будет отражаться только часть спектра солнечного света.

Сообщается, что необычное зрелище можно будет наблюдать с 20:30 до 22:30.

Очередное лунное затмение состоится в конце января следующего года.