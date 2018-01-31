Накануне в администрации района прошло заседание общественного совета. На повестке дня, помимо обсуждения грядущей Масленицы, стоял вопрос строительства автомобильной дороги через лес по ул. Механизаторов от ул. Громовой до ул. Чайкиной. Члены совета единогласно проголосовали за вынесение вопроса строительства дороги на голосование в День выборов президента.

-Для объективного решения по этому вопросу хотелось бы услышать мнение жителей всего Комсомольского района, – отметил Артем Анисимов, глава администрации Комсомольского района.

Таким образом, в День выборов комсомольчанам предстоит проголосовать по двум вопросам – общегородскому: «Считаете ли вы необходимым строительство дороги через лес, соединяющей Автозаводский и Центральный районы?» и районному: «Считаете ли вы необходимым строительство дороги по ул. Механизаторов, соединяющей ул. Громовой и ул. Чайкиной?» с возможными вариантами ответов «да» или «нет».