Несколько тысяч человек собрались у здания у правительства области, требуя отставки губернатора Омана Тулеева. Люди также требуют рассказать им правду о пожаре. Они уверены, что погибших гораздо больше, чем об этом сообщают.

По официальной версии жертвами воскресного пожара в торговом центре «Зимняя вишня» стали 64 человека. Ранее перед местными жителями выступил активист, который представился сотрудником скорой, и заявил, что жертв сотни.

Власти и сотрудники МЧС предложили организовать инициативную группу, которая посетит морги и больницы и побывает в здании сгоревшего торгового центра, чтобы убедиться в достоверности данных о погибших.