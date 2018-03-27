Несколько тысяч человек собрались у здания у правительства области, требуя отставки губернатора Омана Тулеева. Люди также требуют рассказать им правду о пожаре. Они уверены, что погибших гораздо больше, чем об этом сообщают.
По официальной версии жертвами воскресного пожара в торговом центре «Зимняя вишня» стали 64 человека. Ранее перед местными жителями выступил активист, который представился сотрудником скорой, и заявил, что жертв сотни.
Власти и сотрудники МЧС предложили организовать инициативную группу, которая посетит морги и больницы и побывает в здании сгоревшего торгового центра, чтобы убедиться в достоверности данных о погибших.
Источник Говорит Москва
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