В Роспотребнадзоре губернии составили статистику по итогам 2016 года. На территории Самарской области зарегистрировано 2226 случаев отравлений различными спиртосодержащими жидкостями и 224 раза люди травились суррогатами спиртных напитков. При этом 333 человека погибли, и если сравнивать с 2015 годом, то летальных исходов стало больше почти в 2 раза.

В ведомстве напомнили, что даже самый качественный алкоголь по своей сути является токсичным веществом и при чрезмерном, не контролируемом употреблении может послужить причиной интоксикаций с тяжелыми последствиями.

Управление Роспотребнадзора по Самарской области еще раз напоминает, что категорически не следует приобретать алкоголь в неустановленных для его продажи местах, у неизвестных лиц, на разлив, в пластиковой, не заводской таре, по цене ниже минимально установленной Правительством РФ (бутылка водки 0,5 литра должна стоить минимум 190 рублей, коньяка - 322 рубля, бренди - 293 рубля), а так же через Интернет ресурсы.

При покупке алкоголя в специализированной торговой сети нужно всегда обращать внимание на наличие акцизной марки, качественной этикетки, содержимое тары. Потребитель вправе потребовать документы о качестве и происхождении алкоголя. При наличии осадка или постороннего запаха, если есть сомнения в его происхождении, качестве и безопасности, такой алкоголь покупать и употреблять не следует.

Кроме того, покупатель должен получить чек у продавца после проверки (сканирования) каждой бутылки алкоголя через систему ЕГАИС (Единая государственная автоматизированная информационная система) с целью подтверждения легальности её производства. Данное требование наряду с наличием лицензии по новому законодательству является обязательным для городских поселений области, и с 1 июля 2017 к этой системе должны подключиться сельские поселения.

Самая же действенная мера профилактики - это вообще не употреблять спиртосодержащие жидкости, а при невозможности - соблюдать культуру пития. При появлении первых признаков отравления необходимо срочно обратиться в скорую медицинскую помощь. Выполнение этих несложных профилактических мер позволит сохранить ваши здоровье и жизнь.