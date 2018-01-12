И простужаются не так часто. Об этом сообщает Роспотребнадзор, специалисты которого ведут регулярный мониторинг заболеваемости ОРВИ в регионе. За первую неделю года в Самарской области зарегистрировано 7092 заболевших, это на 10 % меньше, чем неделей раньше.

По совокупному населению области заболеваемость регистрируется на неэпидемическом уровне. На данным момент без малого полтора миллиона жителей области ужен получили вакцину от гриппа.