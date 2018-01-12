И простужаются не так часто. Об этом сообщает Роспотребнадзор, специалисты которого ведут регулярный мониторинг заболеваемости ОРВИ в регионе. За первую неделю года в Самарской области зарегистрировано 7092 заболевших, это на 10 % меньше, чем неделей раньше.
По совокупному населению области заболеваемость регистрируется на неэпидемическом уровне. На данным момент без малого полтора миллиона жителей области ужен получили вакцину от гриппа.
Мероприятие для желающих смыть с себя грехи в ледяной воде будет проходить 18-19 января,
Здесь начали работать несколько новых линий по производству автокомпонентов
Власти страны разрешили передвигаться по дорогам только на автомобилях этого цвета
Всего комиссия зарегистрировала 14 претендентов
Возможно, сегодня нас ждет самая холодная ночь с начала зимы
Об этом сообщает пресс-служба «Поволжуправтодор»
Его дали эксперты Московского Его дали эксперты Московского государственного строительного университетагосударственного строительного университета.