Департамент охоты и рыболовства Самарской области сообщает, что установлен запрет на осуществление охоты с применением охотничьего огнестрельного и пневматического оружия. Согласно постановлению регионального правительства, он будет действовать с 25 мая по 25 июля.

Ранее в регионах, принимающих матчи мундиаля, запретили жечь костры и жарить шашлыки в лесу. Меры принимаются для обеспечения безопасности на турнире, который пройдет с 14 июня по 15 июля. Шесть матчей будут сыграны в Самаре.