Департамент охоты и рыболовства Самарской области сообщает, что установлен запрет на осуществление охоты с применением охотничьего огнестрельного и пневматического оружия. Согласно постановлению регионального правительства, он будет действовать с 25 мая по 25 июля.
Ранее в регионах, принимающих матчи мундиаля, запретили жечь костры и жарить шашлыки в лесу. Меры принимаются для обеспечения безопасности на турнире, который пройдет с 14 июня по 15 июля. Шесть матчей будут сыграны в Самаре.
С 3 по 14 мая сотрудники АВТОВАЗа, включая работников предприятия Lada Ижевск, находились в корпоративных отпусках
Мероприятие состоится и 2 июня на территории лыжной базы ОАО «АВТОВАЗ»
В связи с ремонтом дорожного покрытия на участке с 920 по 922 км федеральной автодороги организовано реверсивное движение
В аккредитованных лабораториях тестирования проходили по десятку параметров качества и безопасности
Речь идет о дополнительных списках, связанных с нарушением территориальной целостности Украины
В регионе сейчас царит обширный антициклон
Она отправится со станции Жигулевское море и доставит пассажиров до железнодорожного вокзала Самары