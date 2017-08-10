Об этом заявил заместитель председателя комиссии по городскому хозяйству в тольяттинской думе Владимир Бобров, комментируя масштабные работы, проводимые в микрорайоне.
Не одно столетие Федоровка была селом, затем поселком, лишь в 2009 получила статус микрорайона. Здесь немало проблем, связанных с отсутствием благ цивилизации. Наконец, ситуацию удалось сдвинуть с мертвой точки. Укладка асфальта будет производиться сразу на пяти улицах: Кооперативной, Кольцова, Краснознамённой, переулке Ученический, а также на проезде к Федоровским лугам.
Еще одной хорошей новостью станет строительство универсальной спортивной площадки на территории школы № 75 в мкрн Шлюзовой.
При этом, как заявляют в думе, точку в вопросе благоустройства в текущем году ставить рано. Основные работы еще впереди. В конце лета, ко всему прочему, начнется ремонт ДЦ «Русич».
Рассчитывают жители мкрн Федоровка и на исполнение давней мечты местных спортсменов – строительство спортивной площадки, пригодной для занятий волейболом, футболом, бадминтоном, баскетболом, бегом.
«Этот вопрос уже обсуждался с администрацией города, достигнуты предварительные договоренности», - пояснил Владимир Бобров.
Горадминистрация рапортует о продлении сроков приема заявок от горожан, претендующих на включение в состав общественных советов...
Есть пострадавшие, в том числе ребенок...
Жителей города зовут на спортивные занятия на любой вкус, возраст и уровень подготовки с розыгрышами призов...
ОМОН Тольятти приглашает на службу...
Женщина попалась прямо в отделении по вопросам миграции...
С 20 августа сотрудники Фонда начнут составлять график приёма и сдачи макулатуры...
Они ехали в гости к родственникам...