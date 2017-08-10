Об этом заявил заместитель председателя комиссии по городскому хозяйству в тольяттинской думе Владимир Бобров, комментируя масштабные работы, проводимые в микрорайоне.

Не одно столетие Федоровка была селом, затем поселком, лишь в 2009 получила статус микрорайона. Здесь немало проблем, связанных с отсутствием благ цивилизации. Наконец, ситуацию удалось сдвинуть с мертвой точки. Укладка асфальта будет производиться сразу на пяти улицах: Кооперативной, Кольцова, Краснознамённой, переулке Ученический, а также на проезде к Федоровским лугам.

Еще одной хорошей новостью станет строительство универсальной спортивной площадки на территории школы № 75 в мкрн Шлюзовой.

При этом, как заявляют в думе, точку в вопросе благоустройства в текущем году ставить рано. Основные работы еще впереди. В конце лета, ко всему прочему, начнется ремонт ДЦ «Русич».

Рассчитывают жители мкрн Федоровка и на исполнение давней мечты местных спортсменов – строительство спортивной площадки, пригодной для занятий волейболом, футболом, бадминтоном, баскетболом, бегом.

«Этот вопрос уже обсуждался с администрацией города, достигнуты предварительные договоренности», - пояснил Владимир Бобров.