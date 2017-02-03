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03 февраля 2017
14:31:43

Жители давно сгоревшего дома в губернии получили счета за "коммуналку"

Шестиквартирный барак в поселке Гранный огонь уничтожил несколько месяцев назад. Погорелец Ирина Маркушина рассказала Лайфу, что квитанции продолжают поступать, несмотря на её заявление. В доме невозможно жить, за что требуют деньги — непонятно.

— Дом сгорел, я обратилась в управляющую компанию с просьбой разобраться с начислением коммунальных платежей. Мне ответили, что запрос отправлен и по моему вопросу разбираются. Но квитанции я регулярно получаю, — рассказала о растущем долге по коммунальным платежам погорелец Ирина Маркушина.

В жилищной компании для решения вопроса о начислениях коммуналки погорельцам собралась комиссия.

Принятое от жителей заявление так и не дошло до Единого расчётного центра. Новый руководитель управляющей компании пообещал в ближайшие дни разобраться, почему данные до сих пор не поступили в ЕИРЦ. Чиновники обещают, что сделают перерасчёт.

— Это идут автоматические начисления ЕИРЦ. На сегодняшний день составлен акт технического осмотра, будет создана комиссия для признания этого дома непригодным для жилья. Если люди заплатили по этим квитанциям, то мы сделаем им перерасчёт с момента пожара. Я буду разбираться, почему до сих пор сотрудники нашей управляющей компании не передали информацию в ЕИРЦ, — сказал исполняющий обязанности гендиректора управляющей компании Андрей Чибриков.




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