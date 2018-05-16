Об этом на своей странице в интернете пишет депутат Максим Гусейнов.

На днях сразу несколько граждан были озадачены ответами, полученными на их жалобы и заявления. Удивление вызвало даже не то, что по сути письма являлись стандартной чиновничьей отпиской на заявления. В конце концов, уже давно никто всерьез не верит, что в связи с обращениями будет вестись какая-либо работа.

Поразило другое: все граждане жаловались на действия совершенно разных юридических лиц. Ответ же из администрации, подписанный главой Артемом Гончаровым, был во всех случаях один. «Ваше обращение… с заявлением о проверке правильности и законности начисления корректировки платы за отопление, выставленных управляющей организацией ООО «Управляющая компания №3» г. Тольятти направлено в адрес Государственной жилищной инспекции».

Особый конфуз заключался в том, что в заявлениях этих граждан УК №3 не упоминалась вовсе. Хотя в одном случае речь действительно шла о корректировке платы за отопление, но люди просили проверить законность начислений со стороны ЖЭУ 26 квартала. В других же случаях никакой речи о доначислениях не велось вовсе, обращения были направлены по иным, хотя и не менее серьезным, поводам.



Что это все значит, пока неизвестно.



Вариант номер один – в администрации Центрального района решили выйти на тропу войны и избрали в качестве врага управляшку №3, заранее обвинив ее во всех бедах жителей. Построили пивнушку около школы? УК №3, их дело. Смог за окном? Снова они, негодяи. Одолели бродячие собаки? Опять третья управляшка гадит, кто ж еще на это способен. И все жалобы – в ГЖИ. Пусть разбираются.



Вариант номер два – в администрации осталась куча готовых подписанных писем с конкретным вышестоящим текстом. И кто-то бережливый решил, что пропадать добру негоже. Надо куда-то девать. Вот и рассылают гражданам. В конце концов, кто их читает, эти ответы из администрации.



Вариант номер три – чиновники забили на свою работу здоровенный болт. И не только не ведут работу по заявлениям граждан, но даже их не читают. И это не просто халатность, это проявление абсолютного неуважения к людям, учитывая то, что к одному из заявлений была приложена внушительная пачка документов и квитанций, которые пришлось собирать по всему дому. На эту кипу бумаг не удосужились даже взглянуть.



Остается надеяться, что переданные заявления прочтут хотя бы в ГЖИ. И очень интересно, что они ответят.

Фото: Максим Гусейнов