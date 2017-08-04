Отдел современного искусства Тольяттинского художественного музея приглашает на Восьмой Ресторанный день в Тольятти. Это фестиваль еды, где каждый может открыть ресторан на один день или прийти и попробовать еду от свежеиспеченных рестораторов.
Идея мероприятия заключается в том, чтобы отлично провести время, получить новые гастрономические впечатления. Организаторы заявили, что работают как профессиональные бариста и рестораторы, так и домашние кондитеры, частные пекарни и закусочные.
8 Ресторанный день в Тольятти состоится 19 августа с 12:00 до 18:00 на Свердлова, 3.
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