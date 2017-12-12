Для этого нужно принять участие в общественных слушаниях. Слушания будут посвящены вопросу прокладки 4-полосной магистральной дороги в районе пешеходной аллеи между ул. Громовой и ул. Чайкиной.

Также инициативная группа собирает подписи жителей под обращением с просьбой вернуть территорию с вековыми соснами в прежние границы городского леса и присвоить ей статус Р-5, что обезопасит участок от возможного уничтожения и застройки. Чем больше людей выскажется, тем больше шансов спасти деревья.

Слушания пройдут в понедельник, 18 декабря, 18.00, в администрации района по адресу ул. Шевцовой, 6. Вход по паспортам.