Трехдверные версии LADA 4x4 Urban уже появились в автосалонах дилеров в городах Тяньцзинь и Циндао. Дилеры активно рекламируют модель, завлекая будущих владельцев компактными габаритами, полным приводом и «прочими особенностями продукции российского автопрома».

Среди таких особенностей называют то, что конфигурация внедорожника с момента начала серийного производства осталась практически неизменной. Стартовая цена LADA 4x4 Urban в Китае составляет 100 тысяч юаней или 836 тысяч рублей. Причем, топовая версия обойдется рядовому китайцу в три раза дороже, чем россиянину.

Поставки внедорожников LADA 4x4 в Китай организовала компания «БИПЭК Авто – «Азия Авто», являющаяся партнером АВТОВАЗа в Казахстане. Как уже сообщала наша радиостанция, первую железнодорожную партию внедорожников казахстанской сборки на китайский рынок компания отправила в середине февраля. Всего же в этом году в Китай планируют экспортировать 3500 автомобилей казахстанского производства.