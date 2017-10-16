Взмучивание холодной воды не исключено в связи с проведением аварийно-ремонтных работ на магистральном водопроводе. Работы проводятся на пересечении улицы Родины и улицы Комсомольская. Они продлятся до 18 октября.

Жителям домов рекомендует сделать запасы холодной воды на период проведения работ.