Взмучивание холодной воды не исключено в связи с проведением аварийно-ремонтных работ на магистральном водопроводе. Работы проводятся на пересечении улицы Родины и улицы Комсомольская. Они продлятся до 18 октября.
Жителям домов рекомендует сделать запасы холодной воды на период проведения работ.
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